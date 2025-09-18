Djené: "Los elogios debilitan"

El próximo reto del Getafe será el Barcelona. Visitará al conjunto azulgrana en el estadio Johan Cruyff tres días después del enfrentamiento de los hombres de Hansi Flick frente al Newcastle en la Liga de Campeones. Para Djené, ese encuentro no afectará al rendimiento de su rival.

"Tenemos una familia y somos una piña. Y aquí no se rinde nadie, empezando por el míster, que nos da valores que intentamos exprimir en el campo. Los elogios debilitan. Ahora paso a paso, partido a partido y vamos a intentar dar la mejor versión de cada uno. Hay que seguir mejorando para seguir sumando. Ahora estamos bien. Hay que seguir así y ya veremos", dijo.

"El Barcelona tiene una plantilla muy grande y puede rotar jugadores y los que van a entrar son buenos. El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo. Creo que eso (jugar ante el Newcastle antes de enfrentarse al Getafe) no es ventaja para alguien. Nos vamos a encontrar a un Barcelona con buenos jugadores y hay que competir para ganar", apuntó.

También explicó por qué fue sustituido en el choque que ganó el Getafe al Oviedo (2-0) la pasada jornada de Liga. En el descanso, se sintió mal y fue sustituido por Davinchi: "Era el cúmulo de los partidos. Jugué con mi selección noventa minutos los dos encuentros y después tuve el viaje. Me dio un poco de fiebre y luego estaba el calor. Por eso pedí el cambio al míster".

Preguntado por el récord que consiguió ante el Oviedo -se convirtió en el futbolista del Getafe con más partidos en Primera División, 296-, aseguró estar "contento por las cifras" y explicó que para llegar a esos números ha tenido que trabajar duro.

"Quiero agradecer a los entrenadores que me han ayudado para llegar a este nivel. También a los tres entrenadores que he tenido en Getafe. Y a mi familia, por los valores que me han dado, a la directiva por la confianza y a la afición. Es un compromiso de mucho trabajo, voy a seguir así, a tope. Intento siempre dar la mejor versión de mí mismo y a ver hasta dónde llegamos", manifestó.

Además, no quiso hablar sobre el sistema que utilizará el Getafe para intentar ganar al Barcelona y dejó claro que su equipo irá al estadio Johan Cruyff a competir: "Vamos a representar bien a este escudo que nos da muchas cosas. Hay que trabajar como lo estamos haciendo y el resultado ya se sabrá el domingo a las 22:30. Somos conscientes de la situación y tenemos que estar todos juntos. Creo que vamos a seguir en este nivel".

Preguntado por cómo se creó el gesto de los tres puntos que protagoniza junto a sus compañeros al final de cada partido que el Getafe gana (se reúnen en corro y Djené se mete tres dedos en el bolsillo), señaló que José Bordalás empezó en el vestuario la temporada pasada a hablar de la necesidad de sumar una victoria. Después, sacó esa idea al césped.

"Ganamos y salió la palabra (los tres puntos). Al final he visto que la palabra ahora mismo es una señal de identidad. Estoy contento y a seguir ganando y sumando los tres puntos".

Por último, se refirió a la posibilidad de que Adrián Liso se pierda un mes de competición tras su convocatoria para jugar el Mundial con la selección española sub-21. "Es un jugador que queremos mucho. Creo que nos va ayudar mucho. Pero no es asunto mío. Es su decisión y la del club", culminó.