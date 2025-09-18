Hito histórico de España que lidera los rankings masculino y femenino de la FIFA

El ascenso meteórico de la selección masculina fue notable. El equipo, actual campeón de Europa e invicto en su camino hacia el Mundial de 2026, saltó de la segunda a la primera posición del ranking, un lugar que no ocupaba desde hace más de una década (junio de 2014). Con una puntuación de 1875.37, España supera a potencias como Francia y Argentina, consolidando un regreso triunfal a la élite del fútbol mundial.

Este éxito masculino se suma al dominio indiscutible de la selección femenina. Las jugadoras españolas, que se coronaron campeonas del mundo en 2023 y llegaron a la final de la Eurocopa de este año, se han mantenido en la cúspide del ranking de la FIFA desde el pasado 7 de agosto, cuando desplazaron a Estados Unidos del primer lugar. Este doblete es un testimonio de la excepcional calidad y del brillante momento que vive el fútbol español en su conjunto.