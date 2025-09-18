Fútbol Internacional

Hito histórico de España que lidera los rankings masculino y femenino de la FIFA

España ha conseguido un logro sin precedentes en la presente década, consolidándose como una superpotencia del fútbol a nivel global. El país se ha convertido en el primero de los últimos diez años en ostentar simultáneamente el primer puesto en las clasificaciones mundiales de la FIFA, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Por Arnaldo Benítez
18 de septiembre de 2025 - 15:55
La selección española de fútbol, lidera el ranking de la FIFA tanto en la rama masculina y femenina.ANNA SZILAGYI

El ascenso meteórico de la selección masculina fue notable. El equipo, actual campeón de Europa e invicto en su camino hacia el Mundial de 2026, saltó de la segunda a la primera posición del ranking, un lugar que no ocupaba desde hace más de una década (junio de 2014). Con una puntuación de 1875.37, España supera a potencias como Francia y Argentina, consolidando un regreso triunfal a la élite del fútbol mundial.

Este éxito masculino se suma al dominio indiscutible de la selección femenina. Las jugadoras españolas, que se coronaron campeonas del mundo en 2023 y llegaron a la final de la Eurocopa de este año, se han mantenido en la cúspide del ranking de la FIFA desde el pasado 7 de agosto, cuando desplazaron a Estados Unidos del primer lugar. Este doblete es un testimonio de la excepcional calidad y del brillante momento que vive el fútbol español en su conjunto.

