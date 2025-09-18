Argentina cede el número uno a España

España, segunda en la anterior lista, lidera el podio con 1875.37 puntos por delante de Francia (1870.92), que también supera a Argentina, que acumula 1870.32.

Entre los diez primeros puestos también Portugal sube un escalón y se coloca en quinto lugar y también lo hacen Croacia, novena, e Italia, décima, las tres selecciones beneficiadas por el descenso a la sexta posición de Brasil, quinta en el último ránking.

Alemania sale por primera vez del "top" diez desde octubre de 2024. La selección germana baja tres puestos y figura ahora en decimosegundo lugar, justo por delante de Colombia, México y Uruguay, penalizada por la derrota en su primer partido en Eslovaquia (2-0) en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, en la que es tercera en su grupo tras Eslovaquia e Irlanda del Norte.

También avanza un puesto Marruecos, ahora undécima, que ha ganado ocho de los nueve encuentros que ha jugado desde la última clasificación de julio y destaca el ascenso en diez posiciones de Eslovaquia, que registra el mayor ascenso en cuanto a puestos se refiere.

Canadá, país anfitrión del Mundial 2026, mejora dos puestos (26) y logra la mejor posición desde la creación de la clasificación en 1993, junto a Kosovo (91ª, + 4).

Para la tabla publicada este jueves, la FIFA ha tenido en cuenta 200 partidos internacionales de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene, en la que España lidera su grupo tras la victoria sobre Bulgaria (0-3) y la goleada a Turquía (0-6). Sus próximos partidos serán en casa contra Georgia y Bulgaria el mes que viene.