2-2. El Tottenham salva un empate ante el Brighton

Los de Thomas Frank, que se vieron 2-0 abajo a la media hora tras los goles de Yankuba Minteh y Yasin Ayari, lograron un empate que les aleja de la cabeza de la tabla gracias a Richarlison y a un tanto en propia puerta de Jean Paul Van Hecke.
El Brighton cimentó su ventaja en un balón en largo a los ocho minutos que Minteh controló, regateó al portero y marcó a puerta vacía, y a un disparo de larga distancia de Ayari ante el que pudo hacer mucho más Giuglielmo Vicario.
Lucas Bergvall regaló una pelota en tres cuartos y el sueco se jugó un disparo con efecto que engañó completamente al arquero argentino.
La clave para la recuperación del Tottenham estuvo en el gol de Richarlison justo antes del descanso. El brasileño controló en el área pequeña un disparo de Mohammed Kudus y, cayéndose, firmó un remate que no pudo sacar de la línea Bart Verbruggen, el portero del Brighton.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En la segunda parte y tras perdonar bastante el Brighton, el Tottenham logró el empate en otra jugada con mucha fortuna en la que Kudus buscó un centro que Van Hecke, tratando de despejar, metió en su propia portería.
Los 'Spurs', que ya empiezan a desinflarse en su persecución del Liverpool, con dos pinchazos en los últimos tres partidos, son segundos con diez puntos, mientras que el Brighton es decimotercero con cinco unidades.