Casemiro, expulsado dos años después

El jugador brasileño no era expulsado desde el 3 de octubre de 2023, cuando recibió la roja directa en un choque de Liga de Campeones ante el Galatasaray.

Meses antes, el 12 de marzo de 2023, también en la Premier, había protagonizado otro episodio que le costó cuatro partidos de sanción tras una dura entrada en el encuentro frente al Southampton y se retiró del campo entre lágrimas.

Esa fue su segunda expulsión de aquella temporada, después de que el 4 de febrero, en un duelo contra el Crystal Palace, sufriera la primera roja directa de su carrera profesional por agarrar del cuello a un rival en una tángana en Old Trafford.

Hasta ese día, en más de 560 partidos entre Real Madrid, Manchester United y la selección brasileña, jamás había visto una roja directa.

Con el conjunto madrileño, Casemiro únicamente había sido expulsado en dos ocasiones, ambas por doble amarilla, en 336 encuentros.