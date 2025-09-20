Debut triunfal de José Mourinho en Benfica frente a AVS con paraguayos

En su esperado regreso a la Liga de Portugal, José Mourinho debutó con el Benfica con una contundente victoria de 3-0 sobre el AVS, que contó con la participación paraguaya de Leonardo Daniel Rivas y Diego Duarte. El encuentro, que marcó el reencuentro del estratega con el fútbol luso después de 21 años, también contó con la participación de dos talentos paraguayos.