Debut triunfal de José Mourinho en Benfica frente a AVS con paraguayos

El lateral paraguayo ex Cerro Porteño, Leonardo Daniel Rivas ingresó al campo para el AVS a los 66 minutos, mientras que el atacante con pasado reciente en Nacional, Diego Duarte se sumó al juego a los 79. Aunque no pudieron evitar la derrota de su equipo, ambos jugadores sumaron valiosos minutos en una de las ligas más competitivas de Europa.
El Benfica dominó el partido desde el inicio. Tras un gol anulado en los primeros minutos, el ucraniano Heorhiy Sudakov abrió el marcador con un remate en el tiempo de descuento de la primera mitad. En la segunda parte, el conjunto lisboeta aseguró la victoria con dos tantos más: Vangelis Pavlidis anotó de penal a los 59 minutos y, cinco minutos después, Franjo Ivanović selló el 0-3 final tras una asistencia del griego.
Con esta victoria, el Benfica, que aún tiene un partido pendiente, escaló a la segunda posición de la tabla con 13 puntos. Por su parte, el AVS retrocedió al último lugar. El Porto lidera la liga con 18 puntos, mientras que el Sporting y el Moreirense se ubican en tercer y cuarto lugar, respectivamente, con 12 puntos cada uno.