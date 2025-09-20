Portugal: Mourinho, debut victorioso contra los paraguayos Rivas y Duarte

El encuentro de este sábado, celebrado en el estadio del do Clube Desportivo das Aves, con localía del AVS, comenzó con un gol anulado para el Benfica en los primeros 15 minutos, pero eso no impidió al conjunto encarnado imponerse durante la primera parte.

El ucraniano Heorhiy Sudakov logró el primer tanto de un remate en el minuto 45. Tras el descanso, fue el turno de Vangelis Pavlidis, con un penal en el 59, y de Franjo Ivanovic, que anotó cinco minutos después el tercer gol del partido tras un pase del griego.

Habían pasado 25 años desde que Mourinho dirigió a las “Águilas” por última vez y 21 desde que no comandaba un club luso.

Mourinho sustituye en el banquillo encarnado a Bruno Lage, destituido tras la derrota el martes ante el Qarabag y de haber empatado el pasado fin de semana ante el Santa Clara en la liga nacional.

Con este resultado, el Benfica, que todavía tiene un partido pendiente, sube a segunda posición en la tabla de la Liga lusa, con 13 puntos; mientras que el AVS retrocede al último lugar. En primera posición está el Porto, con 18 puntos, tras vencer este viernes al Río Ave 3-0.

El Sporting (3º) se batirá este lunes al Moreirense (4º), ambos con 12 puntos. También este sábado, el Santa Clara se impuso ante el Alverca (2-1), mientras que el Nacional pinchó ante el Arouca (2-1).

El paraguayo Daniel Rivas ingresó al minuto 66 por Christian Neiva, mientras que Diego Duarte saltó al campo al 79, por Tomané. EFE