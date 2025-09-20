Ronda de clásicos en el Brasileirão

La vigesimocuarta fecha de la Liga brasileña arranca este fin de semana con Flamengo, Cruzeiro y Palmeiras, los tres primeros colocados, separados por apenas cuatro puntos.

El equipo dirigido por Filipe Luis comanda con mano de hierro la clasificación y llega al clásico carioca cargado de moral tras imponerse por 2-1 a Estudiantes de La Plata, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Maracaná acogerá el domingo esta nueva edición del conocido como “clásico de los millones” con un Vasco da Gama que, si bien coquetea con la zona de descenso a la segunda división, viene también de buen humor tras avanzar a las semis de la Copa do Brasil.

Con todo, Flamengo puede permitirse un tropiezo, pues tiene un partido menos y tres puntos de ventaja con respecto a su inmediato perseguidor,el Cruzeiro, que entrará en campo el domingo para recibir al Bragantino, en el cierre de la jornada.

El primero en entrar en escena será el Palmeiras. El conjunto de Abel Ferreira se medirá este sábado en casa al Fortaleza, penúltimo, después de haber logrado una meritoria victoria en la cancha de River Plate 2-1 , también en cuartos de la Libertadores.

El preparador luso podría introducir algunas rotaciones con miras al duelo de vuelta del próximo miércoles. Los delanteros Vitor Roque, exjugador del Barcelona y Betis, y “Flaco” López están de dulce y el equipo cuenta ahora con un centrocampista de categoría como Andreas Pereira, recién llegado del Fulham inglés.

Otro de los clásicos de este fin de semana será el Santos-São Paulo. El conjunto de Neymar, de nuevo ausente por una lesión en el muslo derecho, está un punto por encima de la zona de descenso. La llegada del 10 a principios de año no ha surtido el efecto esperado y la plantilla intenta ahora levantar la cabeza a los mandos del entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda.

El Santos confirmó el viernes que no podrá contar con Neymar por una lesión en el recto femoral derecho, padecida durante un entrenamiento en la víspera.

Para el derbi del domingo también está en duda su portero titular, Gabriel Brazão, víctima de un fuerte golpe en la cabeza en la pasada jornada que le obligó a pasar por el hospital.

Brazão es uno de los pocos integrantes del elenco que ha recibido elogios e incluso una parte de los aficionados y la prensa considera que debería ir a la selección brasileña.

El Santos también intentará aprovecharse del desgaste de su rival, que el jueves cayó a domicilio ante Liga de Quito (2-0) en cuartos de la Libertadores.

El tercer clásico de esta jornada será el Gre-Nal, edición 448. Inter y Gremio, adversarios enconados, se verán las caras el domingo en el estadio Beira Río de Porto Alegre.

Los colorados tan solo están dos puntos por encima del Tricolor gaúcho. Además, ambos miran de reojo la zona de descenso, lo que añade tensión a un encuentro ya de por sí hostil.

En la previa, la directiva del Inter no garantizó la continuidad de Roger Machado en caso de derrota.

En el Gremio, Mano Menezes parece tener asegurado el puesto hasta el final de temporada, pero una debacle ante el máximo rival podría cambiar radicalmente ese escenario, según la prensa brasileña. El programa:

Sábado: Vitória-Fluminense, Botafogo-Atlético Mineiro, Ceará-Bahía y Palmeiras-Fortaleza.

Domingo: Mirassol-Juventude, Flamengo-Vasco da Gama, Inter-Gremio, Sport Recife-Corinthians, Santos-São Paulo y Cruzeiro-Bragantino. EFE