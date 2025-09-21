El América empata 2-2 con el Monterrey de Sergio Ramos y le impide retomar el liderato

En la novena fecha del campeonato, Fidel Ambriz y el español Sergio Canales pusieron delante a los Rayados, pero América sacó provecho de los despistes de la defensa del cuadro de casa y firmó la igualada con anotaciones del uruguayo Rodrigo Aguirre y de Ramón Juárez.

Los primeros 45 minutos fueron dominados por Monterrey que lo reflejó en el marcador con un gol de derecha en el minuto 17 de Ambriz y en el 44 con un toque de zurda de Canales, por encima del portero, a pase del argentino Lucas Ocampos.

Monterrey continuó con la superioridad, pero careció de buen tino delante de la puerta y poco a poco cedió protagonismo al América.

En el 82, Aguirre aceptó una asistencia de su compatriota Brian Rodríguez para poner el 1-2, a aprovechar un despiste de los marcadores. En 89, Ramón Juárez le ganó el duelo en el área a Sergio Ramos y, con un remate de testa, puso el 2-2.

Los Rayados suman siete victorias, un empate, una derrota y 22 puntos, uno menos que los Azules, que este viernes vencieron por 3-2 al Juárez FC con anotaciones de Luka Romero, el uruguayo Gabriel Fernández y el argentino José Paradela. Por el Juárez FC descontaron Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio.

Este sábado, el campeón, Toluca, del entrenador argentino Antonio Mohamed, goleó por 0-3 a las Chivas de Guadalajara con dianas del portugués Paulinho, de Jesús Gallardo y Alexis Vega. Toluca va tercero de la clasificación con 19 puntos, uno más que América, cuarto.

En otro duelo de hoy, el argentino Ángel Correa anotó un gol de derecha en el minuto 90+2 para darle a los Tigres UANL un empate 1-1 en el estadio de los Pumas UNAM.

Un rato antes el uruguayo Santiago Homechenko y el ecuatoriano Jhojan Julio anotaron un gol cada uno para darle al Querétaro un triunfo por 0-2 sobre Pachuca, que sumó su tercer revés seguido en su estadio.

La novena jornada del Apertura comenzó ayer, cuando, además del triunfo de Cruz Azul, el Tijuana goleó por 5-0 al León, Necaxa superó por 1-0 al Puebla y Mazatlán empató 1-1 con el Atlas.

Mañana, el Santos Laguna recibirá al San Luis, en el cierre de la jornada.