Fútbol Internacional

Nueva paridad en amistoso premundialista Sub 20

La selección nacional Sub 20 disputó este domingo su tercer y último amistoso de preparación palpitando el Mundial de Chile, concretando nuevamente un empate frente a Japón (2-2), paridad que también se dio con Arabia Saudita (1-1) y Colombia (1-1).

Por ABC Color
21 de septiembre de 2025 - 20:35
David Fernández anotó el segundo gol de Paraguay ante Japón, que selló el tercer empate en la serie de amistosos de preparación para el Mundial Sub 20 de Chile, que se celebrará del 27 del corriente al 19 de octubre.
David Fernández anotó el segundo gol de Paraguay ante Japón, que selló el tercer empate en la serie de amistosos de preparación para el Mundial Sub 20 de Chile, que se celebrará del 27 del corriente al 19 de octubre. NOGUERA

Los dirigidos por Antolín Alcaraz cierran de esta manera la fase de preparación para el Mundial FIFA Sub 20 de Chile, a celebrarse del 27 del corriente al 19 de octubre.

Con goles de Gadiel Paoli y David Fernández, ambos con remates de cabeza, a los 76 y 84 minutos, respectivamente, la Albirroja Sub 20 empató ante Japón.

Lea más: Amisto premundialista: Albirroja Sub 20 empata con Colombia

Cancha: CARDE (Ypané). Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Jesús Alcaraz y Rodrigo Mendieta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paraguay: Facundo Insfrán; Ezequiel Duarte (46’ Gadiel Paoli), Lucas Quintana, Líder Cáceres (81’Axel Balbuena) y Alexandro Maidana (81’ Tobías Morínigo); Enso González (63’ David Villalba), Osmar Giménez (81’ Lucas Guiñazú), Fabrizio Baruja (46’ Giovanni Gómez) y Rodrigo Villalba (63’ César Miño); Octavio Alfonso (46’ Gabriel Aguayo) y Tiago Caballero (90+1’ Esteban Hanson). D.T.: Antolín Alcaraz.

Japón: Rui Araki; Rion Ichihara, Mori Soichiro, Kei Murakami y Haruto Nakaro; Sora Higara, Shunsuke Saito, Nelson Ishiwatari y Hisatsugu Ishii; Katsuma Fuse y Soma Kanda. D.T.: Yuzo Funakoshi.

Goles: 76’ Gadiel Paoli y 84’ David Fernández (P); 65’ Rento Takaoka y 80’ Yuto Ozeki (J). Amonestados: 10’ Enso González (P); 41’ Nelson Ishiwatari (J). Expulsados: 89’ Facundo Insfrán (P); Sato (J).

Enlace copiado