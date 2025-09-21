Nueva paridad en amistoso premundialista Sub 20

Los dirigidos por Antolín Alcaraz cierran de esta manera la fase de preparación para el Mundial FIFA Sub 20 de Chile, a celebrarse del 27 del corriente al 19 de octubre.
Con goles de Gadiel Paoli y David Fernández, ambos con remates de cabeza, a los 76 y 84 minutos, respectivamente, la Albirroja Sub 20 empató ante Japón.
Cancha: CARDE (Ypané). Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Jesús Alcaraz y Rodrigo Mendieta.
Paraguay: Facundo Insfrán; Ezequiel Duarte (46’ Gadiel Paoli), Lucas Quintana, Líder Cáceres (81’Axel Balbuena) y Alexandro Maidana (81’ Tobías Morínigo); Enso González (63’ David Villalba), Osmar Giménez (81’ Lucas Guiñazú), Fabrizio Baruja (46’ Giovanni Gómez) y Rodrigo Villalba (63’ César Miño); Octavio Alfonso (46’ Gabriel Aguayo) y Tiago Caballero (90+1’ Esteban Hanson). D.T.: Antolín Alcaraz.
Japón: Rui Araki; Rion Ichihara, Mori Soichiro, Kei Murakami y Haruto Nakaro; Sora Higara, Shunsuke Saito, Nelson Ishiwatari y Hisatsugu Ishii; Katsuma Fuse y Soma Kanda. D.T.: Yuzo Funakoshi.
Goles: 76’ Gadiel Paoli y 84’ David Fernández (P); 65’ Rento Takaoka y 80’ Yuto Ozeki (J). Amonestados: 10’ Enso González (P); 41’ Nelson Ishiwatari (J). Expulsados: 89’ Facundo Insfrán (P); Sato (J).