Amisto premundialista: Albirroja Sub 20 empata con Colombia

La selección paraguaya Sub 20 igualó este miércoles con su par de Colombia, en el segundo encuentro amistoso de preparación para el Mundial de Chile, que se disputará del 27 del corriente al 19 de octubre.
Lea más: Empate premundial Sub 20, entre Paraguay y Arabia Saudita
El juego se cumplió en el Centro de Alto Rendimiento Femenino (CARFEM) y el último amistoso premundialista del cuadro dirigido por Antolín Alcaraz será el domingo 21 ante Japón, en el CARDE de Ypané.
Árbitro: Fabio Villalba Asistentes: Carlos Valdovinos y Ever Delgado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Paraguay: Facundo Insfrán; Rodrigo Gómez, Axel Balbuena (77’ Lucas Quintana), Líder Cáceres y Tobías Morínigo; Gabriel Aguayo (65’ Enso González), Lucas Guiñazú (65’ Lucas Gómez), Giovanni Gómez (77’ Osmar Giménez) y César Miño (65’ Tiago Caballero); Octavio Alfonso (65’ Rodrigo Villalba) y David Fernández (77’ Oscar Acuña). D.T: Antolín Alcaraz.
Colombia: Jordan García; Simón García, Yeimar Mosquera, Carlos Sarabia y Juan Arizala; Luis Landazuri, José Cavadia, Jordan Barrera y Kevin Álvarez; José Cachimbo y Royner Benítez. D.T: César Torres.
Goles: 72’ Joel Cachimbo (Colombia); 94’ Enso González (P). Amonestados: 23’ Tobías Morínigo y 55’ César Miño (P); 93’ Weimar Vivas (C).