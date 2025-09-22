Brasileirão: Cruzeiro triunfa y es segundo

Con goles de Lucas Silva y Kaiki Bruno, el equipo de Leonardo Jardim logró dar vuelta un duelo que comenzó ganando Bragantino a los 26 minutos.

Con 50 puntos, Cruzeiro acortó ventaja con respecto al Flamengo, que se acomodó puntero con 51, y recuperó temporalmente la segunda plaza que Palmeiras le arrebató con su victoria en la víspera. Ahora, el equipo de Abel Ferreira está tercero, con 49 unidades.

El podio quedó apretado en puntos pero holgado en partidos jugados. Mientras que Cruzeiro está al día, Flamengo debe un partido y Palmeiras está dos duelos atrasado.

En simultáneo, Guilherme le dio la victoria al Santos a los 60 minutos en el duelo contra un São Paulo lleno de suplentes.

El equipo de Hernán Crespo demostró que tiene la cabeza puesta en remontar el 2-0 que sufrió en la ida contra LDU Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Tricolor no escaló ningún titular en cancha. Algunos de ellos, como el paraguayo Damián Bobadilla y Emiliano Rigoni, ingresaron recién sobre la segunda parte.