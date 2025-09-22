Dembélé y Aitana se cubren de oro

Dembélé, de 28 años, superó al español Lamine Yamal, que se hizo con el premio de consolación del trofeo Kopa al mejor joven, al igual que su compañera Vicky López en el femenino, que se otorgaba por vez primera y que junto al premio de Aitana completaron un poker blaugrana de mucha altura.

El jugador francés, el sexto que gana el Balón de Oro tras Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema, vio culminada su mejor temporada individual que contribuyó a llevar al PSG a su primera Liga de Campeones, a los que añadió la liga y copa francesas y la supercopa de Francia.

"El Balón de Oro no era un objetivo de mi carrera pero es algo excepcional", dijo el futbolista, que no pudo reprimir las lágrimas cuando se refirió a su madre, que le crió sola en el deprimido barrio de Evreux en el que creció y donde desde muy joven demostró un enorme talento.

En esta temporada, se convirtió en el estilete de un PSG que dominó el continente, sobre todo después de que a principios de año Luis Enrique le colocara como ariete, a lo que el jugador respondió con un gran acierto ofensivo, con 35 goles y 16 asistencias.

Suficiente para convencer al jurado de que merecía un premio que parecía que ya le iba a escapar en su carrera, que no iba a completar las promesas que siempre levantó, que se habían enfriado en los últimos años.

El femenino recayó en Aitana, por tercer año consecutivo, pese a que la española no pudo ganar la Liga de Campeones ni la Eurocopa, ambas perdidas en la final. Le valió con su aporte personal al juego del campeón de liga y copa en España y a su carrera para superar a su compatriota del Arsenal Mariona Caldentey y a la inglesa del mismo equipo Alessia Russo. El Arsenal fue elegido mejor equipo del año.

No les valió a estas dos su triunfo en la Liga de Campeones y a la inglesa el de la Eurocopa para superar a una Aitana que iguala con tres trofeos a leyendas como Michel Platini y Johan Cruyff.

Aitana recibió el galardón de manos de Andrés Iniesta, del que dijo que fue uno de sus ídolos de infancia, junto a Xabi Herández: "He aprendido de ellos y mi fútbol depende de lo que me enseñaron".

"Tres años aquí y el teatro sigue impresionando muchísimo", dijo la jugadora, que consideró que muchas otras de las candidatas podrían haberlo ganado: "Si pudiera compartirlo lo haría, es un año de gran nivel".

Lamine se conformó con el premio Kopa al mejor joven, el segundo consecutivo que gana la estrella blaugrana y de la selección española a sus 18 años, lo que le augura un buen ambiente con este galardón, superando en la votación final a dos jugadores del PSG, Desiré Doué y Joao Neves.

El trofeo femenino, que se entregaba por vez primera, se lo llevó la delantera del Barcelona Vicky López, de 19 años, por delante de la colombiana del Real Madrid Linda Caicedo, completando el triplete del Barça.

El PSG, además del trofeo de Dembélé, se hizo con el de mejor club y con el de mejor entrenador, Luis Enrique, que vio también como la Fundación Xana, que fundó en nombre de su hija fallecida, que se hizo con el trofeo Socrates a la mejor labor social.

Además, Gianluigi Donnarumma, ahora en el City, se hizo con el Yashin al mejor portero, tras dos victorias consecutivas del argentino Emiliano Martínez, galardón que en su versión femenina, que también se daba por vez primera, recayó en la inglesa del Chelsea Hannah Hampton.

La seleccionadora de Inglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman, se llevó el Cruyff femenino, otro premio que debutaba, gracias a su victoria en la Eurocopa.