El enojo del DT de Junior por el penal errado de Guillermo Paiva

Junior ganaba cómodamente 2-0, pero recibió dos goles en 2 minutos y acabó empatando 2-2 con Independiente Medellín en el Atanasio Girardot por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera A de Colombia. Aunque fue remontado, el Tiburón tuvo la oportunidad de estar nuevamente arriba en el marcador con un penal, pero Guillermo Paiva erró el disparo.

Lea más: El insólito gol con la cola que fue anulado a Guillermo Paiva

La acción del ex Olimpia generó el enojo del técnico Alfredo Arias.“Nosotros vamos otra vez, forzamos el penal y lo erramos. Ya es el tercer partido que estamos errando penales y eso nos deja con el sabor de haber perdido dos puntos”, expresó en conferencia, recordando los otro penales fallados, entre los que también está el de Paiva ante Bucaramanga.

El penal errado de Guillermo Paiva

Guillermo Paiva, quien fue reemplazado a los 76 minutos, suma 11 tantos y 4 asistencias en 34 juegos en 2025 entre los torneos de Liga, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana. El 18 de agosto, por la séptima ronda, el atacante de 28 años había errado el penal ante el Auriverde, pero los Rojiblancos lograron el triunfo 2-1 con dos tantos en el final del encuentro.

Lea más: Vídeo: Los goles paraguayos del fin de semana en el extranjero

Junior, en zona de clasificación a semifinales

A pesar del resultado, Junior continúa en zona de clasificación a la próxima ronda del certamen: suma 22 puntos, a 2 unidades del líder Bucaramanga y con 1 de ventaja sobre Independiente Medellín y Fortaleza, tercero y cuarto respectivamente. Tras las 20 fechas, los ocho primeros de la tabla de posiciones avanzan a las semifinales (dos grupos de cuatro equipos).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy