El Kairat se afianza en la liga kazaja con dos goles de Satpáyev

La joven promesa del fútbol kazajo, Dastán Satpáyev, marcó dos goles en el primer tiempo del encuentro, uno de ellos de libre directo.
El equipo visitante recortó distancias al comienzo del segundo tiempo, pero el brasileño Ricardinho marcó el tercer y definitivo gol en el minuto 79.
De esta forma, el Kairat ocupa el primer lugar de la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Astaná, a falta de tres jornadas para el final del campeonato.
El titulo podría decidirse en la última jornada de liga en un partido entre el Kairat y el Astaná, que se disputará en el estadio del primero, en Almaty.
El equipo kazajo, que recibirá al Real Madrid el próximo 30 de septiembre, debutó la semana pasada en la Liga de Campeones con una derrota en Lisboa ante el Sporting (4-1).