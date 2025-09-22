Míchel: "Ahora mismo parece que estemos en la mierda"

El Girona es colista de LaLiga EA Sports con un punto de 15 posibles, pero el entrenador madrileño ha reivindicado que tiene "mucha confianza" en su equipo y ha subrayado que no afronta el partido contra el Athletic Club como un ultimátum porque confía mucho en él.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de no mirar las cosas positivas del pasado o las cosas negativas del presente y centrar "el foco" en el presente.

"No vale pensar que todo está mal. Hay que darle una energía positiva a todo lo que te pasa para superarlo. Es un poco lo que yo hago y lo que quiero que haga mi equipo", ha reconocido.

Asimismo, ha reiterado que la plantilla debe "sacar el ego" y entender la realidad en la que está.

"Puedo pensar que no es justo que yo esté en esa situación si soy el entrenador que llevó al equipo a la Champions. Pero es lo que es, es mi realidad. Nuestra realidad ahora es esta, no otra. Y como tengo un balance de estar con psicólogos y en malas situaciones les he dicho que si tu sacas el ego eres capaz de ponerte en la situación en la que estás", ha añadido.

Míchel ha explicado que está centrado en el día a día para conseguir ser "un equipo más competitivo, más seguro y con más confianza" y con un "pensamiento colectivo en ataque y en defensa".

El técnico madrileño también ha avisado que el partido de este martes es de "máxima dificultad" y "un reto" porque el Athletic es "un equipo Champions", con un entrenador, Ernesto Valverde, "de referencia" para él y un campo, San Mamés, con un "ambiente espectacular".

"Tenemos que hacer un partido de muchísima exigencia a nivel físico, mental y de personalidad con el balón y saber sufrir juntos para poder competir", ha concluido.