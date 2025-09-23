Atlético Mineiro y Bolívar en tablas y con bajas definirán cupo en semifinales

Las ausencias en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte se remontan al partido de ida en el estadio Hernando Siles.

Jorge Sampaoli no contará con el atacante argentino Tomás Cuello, quien, tras lesionarse en la cancha del Bolívar, deberá someterse a una cirugía por una fractura del peroné que lo dejará fueras de las canchas hasta el próximo año.

Para reemplazarlo podría optar por Caio Paulista, que ingresó por Cuello en el partido del pasado 17 de septiembre.

Su mayor problema está en las bajas que sufrirá en la defensa, Natanael y Júnior Alonso, por triple tarjeta amarilla. En ese caso podrá improvisar con el mediocampista Gabriel Menino y con su flamante refuerzo Ruan Tressoldi, que podría ser considerado luego de que se integró a los entrenamientos de este lunes con el equipo.

Mientras que la baja obligada del técnico Flavio Robatto será el defensor argentino Ignacio Gariglio, que fue expulsado y dejó a los locales con diez jugadores a los 55 minutos.

Lo más probable es que esa plaza sea cubierta por el central Santiago Echeverría.

La buena noticia para los bolivianos es que el colombiano Daniel Cataño y el argentino Damián Batallini, que experimentaron molestias físicas, están contados entre los titulares para enfrentar al Galo.

Si bien el partido de ida en la altura no tuvo preferidos, el Mineiro convirtió dos goles en el primer tiempo y mantuvo la supremacía en el marcador hasta que el árbitro pitó un penalti sobre el final que le permitió el 2-2 a la Academia de La Paz.

El Mineiro está obligado a llevarse una victoria, aunque sea por mínima diferencia, para clasificar a LAS semifinales y cambiar el humor ante su mala campaña en el Campeonato Brasileño.

Está en decimoquinto lugar, rozando la zona de descenso, acumuló seis fechas sin una victoria tras caer el pasado fin de semana contra Botafogo.

Bolívar, por su parte, viene con otra cara: es tercero en la Liga boliviana, con cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos.

Atlético Mineiro: Everson; Alonso, Lyanco, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Hulk y Rony.

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Miguel Torrén, José Sagredo; Damián Batallini, Leonel Justiniano, Robson Matheus, Antonio Melgar; Daniel Cataño, Jhon Velásquez; y Martín Cauteruccio.

Árbitro: el argentino Facundo Tello, acompañado de Germán Delfino en el VAR.