Coudet: Este equipo compite siempre

El argentino es consciente de que los puntos que han perdido en casa, los tienen que recuperar fuera y recordó que han jugado ante una serie de rivales que “en la previa estaban por encima” de ellos y a pesar de eso el equipo ha competido en esos partidos.

“Nos vamos a ir viendo cada vez mejor”, apuntó el preparador babazorro, que ensalzó que “hay una competencia interna muy buena” y que al que le toque jugar lo hará en condiciones.

“Armamos un grupo y no un ‘once’”, matizó Coudet, convencido de que el jugador que salte al terreno de juego “tiene las mismas herramientas porque entrena de la misma manera”.

Avisó de que el Getafe “es un equipo que compite mucho y que tiene una idea”. Asimismo, puso en valor el trabajo de José Bordalás, que tiene “una idea clara” que permanece en el tiempo y que conoce “muy bien la liga”.

Reconoció que será “un partido difícil” en un campo que, como San Mamés, “es bastante negado para el Alavés”. “Vuelvo a decir lo mismo, las estadísticas están para romperlas”, repitió el ‘Chacho’ que prometió que tratarán de hacer “un gran partido y poder ganar”.

“Nos adaptaremos a lo que pida el partido, eso sin duda”, dijo el entrenador albiazul, que tras la derrota ante el Sevilla desveló que “en todos los datos físicos” fueron “muy superiores”.

“Sin embargo, este juego consiste en que uno se la dé al otro que lleva el mismo color de camiseta”, manifestó haciendo hincapié en las imprecisiones que tuvieron ante los andaluces.

Preguntado por Yusi, apostó porque será “uno de los mejores jugadores de la liga”, pero pidió paciencia con el jugador porque solo tiene 19 años.

Y sobre Nikola Maras, que no ha entrado en convocatoria en los últimos partidos, desveló que ya le dijo antes del final de mercado que no contaría con él.