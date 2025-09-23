El uruguayo Gorriarán asegura que el Tigres UANL está vivo y saldrá a demostrarlo

Monterrey (México), 23 sep (EFE).- El centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán, del Tigres UANL del fútbol mexicano, aseguró este martes que aunque su equipo ha ganado sólo uno de sus últimos seis partidos, no pasa por ninguna crisis en el torneo Apertura.