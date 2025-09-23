Hecho el pedido a FIFA, de un Mundial con 64 selecciones

Alejandro Domínguez se reunió con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, en Nueva York, Estados Unidos, acompañado por los presidentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, de la Asociación Argentina, Claudio Tapia, y de la Asociación Uruguaya, Ignacio Alonso Labat.

Además del pedido de incrementar a 64 las selecciones para competir en el Centenario del primer mundial Uruguay 1930, la solicitud se amplía para que las selecciones de Paraguay, Argentina y Uruguay puedan disputar toda la fase de grupos en sus respectivas sedes, así como los demás encuentros de cada llave, para completar seis juegos por sede.

El titular de la Conmebol anunció en su cuenta de X que dará “buenas noticias que van a impactar al mundo”.