Hecho el pedido a FIFA, de un Mundial con 64 selecciones

La Conmebol, a través de su presidente Alejandro Domínguez, y con apoyo de los titulares de la Asociaciones de Paraguay, Argentina y Uruguay, realizaron oficialmente este martes el pedido a la FIFA de aumentar a 64 las selecciones que compitan en el Mundial 2030 (en principio con 48), que inicialmente tendrá a los países mencionados con sus partidos inaugurales de locales.

23 de septiembre de 2025 - 19:10
Gianni Infantino, titular de FIFA, recibió el pedido de Conmebol.
Alejandro Domínguez se reunió con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, en Nueva York, Estados Unidos, acompañado por los presidentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, de la Asociación Argentina, Claudio Tapia, y de la Asociación Uruguaya, Ignacio Alonso Labat.

Además del pedido de incrementar a 64 las selecciones para competir en el Centenario del primer mundial Uruguay 1930, la solicitud se amplía para que las selecciones de Paraguay, Argentina y Uruguay puedan disputar toda la fase de grupos en sus respectivas sedes, así como los demás encuentros de cada llave, para completar seis juegos por sede.

El titular de la Conmebol anunció en su cuenta de X que dará “buenas noticias que van a impactar al mundo”.

