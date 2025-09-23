Más de 155.000 solicitudes en 90 minutos de venta de entradas para el Kairat-Real Madrid

Astaná, 23 sep (EFE).- Más de 155.000 aficionados solicitaron este martes una entrada para el partido del Liga de Campeones entre el Kairat kazajo y el Real Madrid que se disputará el próximo 30 de septiembre.