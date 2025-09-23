Más de 155.000 solicitudes en 90 minutos de venta de entradas para el Kairat-Real Madrid

La expectación es tan grande en Kazajistán que durante los primeros 90 minutos de venta de entradas la página web del club de Almaty se bloqueó en varias ocasiones.
Durante la primera hora y media más de 155.000 seguidores intentaron comprar una entrada para acudir el próximo martes a un estadio con capacidad para 23.800 espectadores.
La entrada más barata cuesta 30.000 tenges (unos 55 dólares), mientras que la más cara asciende a 250 tenges (unos 450 dólares).
El Kairat disputará el próximo martes el primer partido de su historia en casa en la Liga de Campeones, competición en la que debutó la pasada semana con una derrota en Lisboa ante el Sporting (4-1).
