Neymar critica el quinto puesto de Raphinha en el Balón de Oro

“Raphinha quinto es demasiado absurdo”, escribió el delantero de 33 años en Instagram, en un comentario a una publicación del perfil Ofuiclear que mostraba el top 10 del premio entregado el lunes por la noche en París.

El Balón de Oro fue otorgado al francés Ousmane Dembelé, del París Saint-Germain, club donde Neymar jugó de 2017 a 2023. Raphinha, respaldado por estadísticas impresionantes con el Barça (34 goles y 25 asistencias) en la temporada pasada, también fue superado por su compañero de equipo, el español Lamine Yamal, segundo detrás de Dembelé.

El portugués Vitinha, también del PSG, y el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool, quedaron tercero y cuarto, respectivamente. El año pasado, muchas voces se alzaron en Brasil para criticar la atribución del Balón de Oro al español Rodri, en detrimento de Vinícius Júnior, gran artífice del título en la Liga de Campeones del Real Madrid durante la temporada 2023-2024.

Neymar, que hoy juega en el Santos, su club de formación, consiguió su mejor clasificación en el Balón de Oro en 2015 y 2017, cuando terminó tercero mientras jugaba en el Barcelona.

Brasil no gana el premio individual más prestigioso del fútbol mundial desde 2007, cuando Kaká fue el laureado.