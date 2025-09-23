Policía investiga agresión al chico que no se cortará el pelo hasta que el United gane

En un vídeo compartido este fin de semana en redes sociales se ve cómo este chico, Frank Ilett y conocido como "The United Strand" en sus redes, es atacado por otro seguido del Manchester United mientras le insulta y le recrimina que no es un seguidor de verdad. En el clip se aprecia cómo le agarra del pelo con violencia y le empuja hasta que otros aficionados intervienen.

"Estamos al tanto de este incidente y hay una investigación en curso junto al Manchester United. La víctima ha sido contactada y se están realizando pesquisas para identificar al agresor", dijo la policía de Mánchester sobre este incidente que ocurrió el pasado 20 de septiembre en Old Trafford durante la disputa del United-Chelsea.

Ilett habló en el periódico local Manchester Evening News y dijo que este reto siempre ha tenido como objetivo repartir buen humor y ser positivo entre los aficionados del United en una dura etapa para el club.

"He sido aficionado del United toda mi vida y mi intención con este reto no era ahondar en los problemas del club. La situación del otro día fue muy rara. Creo que al principio estaba bromeando, pero luego me empezó a tirar del pelo y a decirme que solo quería llamar la atención. El día estuvo lleno de interacciones positivas y el 99 % de ellas han sido buenas, pero solo un par de personas son capaces de arruinarlo".

Desde la llegada de Rúben Amorim, el 1 de noviembre de 2024, el Manchester United, no ha ganado dos partidos seguidos.