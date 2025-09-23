Racing vs. Vélez Sarsfield: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Racing y Vélez Sarsfield definen hoy al primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia del paraguayo Richard Sánchez y el Fortín juegan la revancha de los cuartos de final: comienza a las 19:00, hora de Paraguay, en el Cilindro de Avellaneda. La serie está 1-0 a favor de los dirigidos por Gustavo Costas, que en la ida ganaron con el gol de Adrián Martínez, ex Sol de América, Libertad y Cerro Porteño. Dirige Esteban Ostojich con VAR de Andrés Cunha (uruguayos).

Racing vs. Vélez Sarsfield: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00horas

Chile: 19:00horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Racing vs. Vélez Sarsfield: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Racing vs. Vélez Sarsfield: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store.

La formación de Racing vs. Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores 2025

Facundo Cambeses, Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Bruno Zuculini o Matías Zaracho; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.

La formación de Vélez Sarsfield vs. Racing en la Copa Libertadores 2025

Tomás Marchiori, Jano Gordon o Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elias Gómez, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini, Maher Carrizo, Imanol Machuca y Michael Santos o Braian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.