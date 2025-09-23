Fútbol Internacional

Racing vs. Vélez Sarsfield: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Racing de Richard Sánchez y Vélez Sarsfield disputan hoy la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Por ABC Color
23 de septiembre de 2025 - 09:53
Maher Carrizo (d), futbolista de Vélez Sarsfield, disputa el balón con Nazareno Colombo, jugador de Racing, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina.
Maher Carrizo (d), futbolista de Vélez Sarsfield, disputa el balón con Nazareno Colombo, jugador de Racing, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina. Juan Ignacio Roncoroni

Racing y Vélez Sarsfield definen hoy al primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia del paraguayo Richard Sánchez y el Fortín juegan la revancha de los cuartos de final: comienza a las 19:00, hora de Paraguay, en el Cilindro de Avellaneda. La serie está 1-0 a favor de los dirigidos por Gustavo Costas, que en la ida ganaron con el gol de Adrián Martínez, ex Sol de América, Libertad y Cerro Porteño. Dirige Esteban Ostojich con VAR de Andrés Cunha (uruguayos).

Adrián Martínez, futbolista de Racing, festeja un gol en el partido frente a Vélez Sarsfield por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina.
Adrián Martínez, futbolista de Racing, festeja un gol en el partido frente a Vélez Sarsfield por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina.

Racing vs. Vélez Sarsfield: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00horas

Brasil: 19:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 19:00horas

Chile: 19:00horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Racing vs. Vélez Sarsfield: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Racing vs. Vélez Sarsfield: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

Adrián Martínez, futbolista de Racing, festeja un gol en el partido frente a Vélez Sarsfield por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina.
Adrián Martínez, futbolista de Racing, festeja un gol en el partido frente a Vélez Sarsfield por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina.

La formación de Racing vs. Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores 2025

Facundo Cambeses, Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Bruno Zuculini o Matías Zaracho; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.

La formación de Vélez Sarsfield vs. Racing en la Copa Libertadores 2025

Tomás Marchiori, Jano Gordon o Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elias Gómez, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini, Maher Carrizo, Imanol Machuca y Michael Santos o Braian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Enlace copiado