Roban en casa de Roberto Martínez en Portugal y se llevan 100.000 euros en joyas y relojes

Lisboa, 23 sep (EFE).- La casa del seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, fue asaltada el sábado pasado por unos ladrones que se llevaron 100.000 euros en joyas y relojes, informaron este martes medios de comunicación del país.