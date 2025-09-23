Un Palmeiras embalado mira las semifinales sobre un River herido

Los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán convertir al menos dos goles para avanzar a semifinales luego de salir derrotados en Buenos Aires, con tantos de Gustavo Gomes y Vitor Roque.

Mientras que River, que se mantuvo en desventaja durante gran parte del primer partido, solo pudo recortar distancia con un gol de Lucas Martínez Quarta a un minuto del pitido final.

Un triunfo por la mínima de River este miércoles llevará la definición a una tanda de penaltis, mientras que un empate clasifica al conjunto paulista.

Palmeiras está en racha. En la Liga brasileña goleó por 4-1 a Fortaleza el sábado y en el torneo continental ha tenido un sólido desempeño.

Tras liderar el Grupo G con un puntaje perfecto, goleó por 0-4 a Universitario en su casa en octavos de final.

No en vano el Verdao ha alzado en tres oportunidades la Copa Libertadores (1999, 2020 y 2021) y espera completar el 'tetra' este año.

El técnico portugués Abel Ferreira contará prácticamente con todos sus principales titulares, a los cuales reservó en la última jornada del 'Brasileirão'.

La ofensiva se presume que estará liderada nuevamente por el uruguayo Joaquín Piquerez, Vitor Roque y el argentino Juan Manuel 'Flaco' López.

El que seguirá fuera de la cancha será el delantero Paulinho, tras la cirugía que tuvo que realizarse luego del Mundial de Clubes, mientras que Khellven aún es duda, pues se recupera de un trauma en el pie derecho.

River Plate, por su parte, llega presionado tras caer 2-0 ante Atlético Tucumán en el Campeonato argentino.

El equipo lideró el Grupo B con tres victorias y tres empates, y se clasificó a cuartos de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad en los penaltis.

Para el encuentro con Palmeiras, Gallardo no contará con Sebastián Driussi, Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Giorgio Costantini, todos lesionados.

Giuliano Galoppo, en cambio, regresa tras suspensión y Lautaro Rivero, que tenía una molestia en el gemelo, estará disponible.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Juan Manuel 'Flaco' López y Vitor Roque.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte y su compatriota Christian Ferreyra en el VAR.

Hora: 21.30 local (00.30 GMT del miércoles).

Estadio: Allianz Parque de São Paulo.