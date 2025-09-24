Independiente del Valle se cita en semifinales con Atlético Mineiro

La fórmula Júnior Sornoza en el rol de asistidor y Michael Hoyos letal en los cabezazos al fondo de la red minó hoy la resistencia del Once Caldas en los minutos 27 y 51 del partido de vuelta de la serie de cuartos de final.

La victoria por 0-2 en el estadio Palogrande de Manizales hoy fue la venganza del equipo ecuatoriano a la victoria con idéntica venaja que Once Caldas sacó el 17 de septiembre del estadio IDV situado en Quito.

Atlético Mineiro, rival de Independiente del Valle, superó hoy en Belo Horizonte por 1-0 al Bolívar, al que había sacado un empate 2-2 una semana atrás en La Paz.