Vídeo: El histórico póker de goles de Diego Gómez en Brighton

Martes 23 de setiembre de 2025 histórico para Diego Gómez: el canterano de Libertad convirtió 4 goles en la victoria 6-0 del Brighton sobre el Bransley en el Oakwell Stadium por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. El mediocampista de 22 años es el primer futbolista paraguayo en anotar cuatro tantos en el futbol inglés. El ex Inter Miami llegó a las 5 anotaciones en la temporada 2025-2026, todas en el mismo certamen.

El histórico póker de goles de Diego Gómez