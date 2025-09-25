Colombia descarta a Cristhian Mosquera, quien quiere jugar por España

El prometedor zaguero, que actualmente juega para el Arsenal de Inglaterra (al que llegó en julio procedente del Valencia), nació en Alicante. Sus padres son originarios del Pacífico colombiano y emigraron a España hace más de dos décadas.

“Fue absolutamente tajante, absolutamente claro en que su objetivo era pertenecer a la selección de España, eso es y hay que respetarlo”, declaró Jesurun en entrevista con la radio Antena 2. “Él quiere ser integrante, como ya lo ha hecho, en selecciones de categorías menores, del país donde él nació, que es España. Mientras no varíe su posición, nosotros no podemos hacer nada”, agregó el directivo.

Mosquera ha defendido a La Roja en distintas categorías inferiores, incluyendo la Sub-23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pese a haber jugado en las categorías menores españolas, su ascendencia colombiana le permitía optar por la selección absoluta de los Cafeteros, dirigida por Néstor Lorenzo, siempre y cuando no hubiera disputado un partido oficial con la selección mayor de España, tal como lo permite la FIFA.

Jesurun también mencionó que la FCF contactó a Mosquera en el pasado para la Sub-20 colombiana, pero el jugador ya se había decidido por España.

La selección de Colombia, ya clasificada para el Mundial 2026, ha mostrado debilidades en su defensa, siendo la zaga más vulnerada (18 goles en la misma cantidad de partidos) de los seis equipos sudamericanos que obtuvieron su cupo directo al torneo.