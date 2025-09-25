El Santos presenta a Bilal Brahimi para luchar por la permanencia

El atacante de 25 años, conocido por su velocidad y habilidad, es internacional con la selección de Argelia y firmó un contrato que lo vincula al Peixe hasta finales de 2026. Brahimi no ocultó su entusiasmo por unirse a una institución de tal magnitud. “El Santos es uno de los clubes más históricos de Brasil y del mundo, con leyendas como Pelé y Neymar (...). Esa tradición me motivó a venir”, declaró el jugador, asumiendo el reto de vestir la camiseta alvinegra.

Nacido en Francia, Brahimi llega al fútbol sudamericano con una sólida experiencia europea. Su trayectoria en la Ligue 1 y otras categorías francesas incluye pasos por clubes como Stade Reims, Le Mans, Angers, Brest y, más recientemente, el Niza. Además, en sus inicios tuvo una formación en las categorías juveniles del Middlesborough inglés.

La llegada de Brahimi se produce en un momento de tensión para el equipo dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda. Actualmente, el Santos ocupa la decimoquinta posición de la tabla, tras sumar 26 puntos en 23 partidos. Si bien está fuera de la zona roja, esta puntuación lo sitúa a tan solo cuatro puntos de distancia del descenso, lo que subraya la urgencia de su nuevo refuerzo en la carrera por mantenerse en la élite del fútbol brasileño.

