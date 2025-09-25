Fútbol Internacional

“Kaku” Romero Gamarra le da la victoria al Al Ain con un golazo

Gracias a su espectacular anotación, el mediapunta de la selección paraguaya, Alejandro Romero Gamarra, se convirtió en la figura clave del Al Ain, que logró una victoria por 1-0 ante Al-Ahli Dubai, en el duelo por la quinta fecha de la Liga Profesional de Emiratos Árabes Unidos.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 17:17
El mediapunta paraguayo, Alejandro Romero Gamarra celebra el tanto que le dio la victoria a Al Ain sobre Al-Ahli Dubai.
El mediapunta paraguayo, Alejandro Romero Gamarra celebra el tanto que le dio la victoria a Al Ain sobre Al-Ahli Dubai.

El encuentro, disputado en campo de Al-Ahli Dubai, se mantuvo igualado hasta el minuto 70. En ese instante, “Kaku” recogió un despeje de la defensa rival y con gran técnica acomodó el balón para su pierna zurda, y desde una posición lejana, ejecutó un potente disparo que se incrustó en el ángulo superior derecho del portero Hamad Abdullah, sellando así un gol de gran factura que terminó siendo decisivo para el resultado final.

Con este resultado, Al Ain se consolidó como único líder del campeonato sumando 13 puntos, producto de 4 victorias y un empate. El equipo permanece invicto en la competencia. Desde su participación en el Mundial de Clubes, Alejandro Romero Gamarra viene demostrando un nivel destacado en el Al Ain, registrando hasta el momento un gol y cuatro asistencias con la camiseta del club árabe. Su capacidad creativa y decisiva está siendo fundamental en el buen momento que atraviesa su equipo.

Enlace copiado