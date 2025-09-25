LaLiga de España: Barcelona remonta en Oviedo y sigue segundo

En el otro partido de este jueves, el Elche empató 1-1 sobre la bocina ante el Osasuna en El Sadar, pese a contar con un jugador menos los últimos 20 minutos de partido.
Lea más: “Kaku” Romero Gamarra le da la victoria al Al Ain con un golazo
Víctor Muñoz (10’) adelantó a los navarros, que confiaban en ganar gracias a su superioridad numérica, pero Adrià Pedrosa (90’+2’) enmudeció a la grada en el tiempo de descuento.
Resultados de la 6ª jornada: Miércoles 27/08: Celta 1-Betis 1, Martes: Espanyol 2-Valencia 2, Athletic 1-Girona 1, Sevilla 1-Villarreal 2 y Levante 1-Real Madrid 4; Miércoles: Getafe 1-Alavés 1, Real Sociedad 1-Mallorca 0 y Atlético de Madrid 3-Rayo 2; Ayer: Osasuna 1-Elche 1 y Real Oviedo 1-Barcelona 3.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Posiciones: Real Madrid 18 puntos, Barcelona 16, Villarreal 13, Espanyol 11, Elche, Atlétic y Getafe 10; Atlético de Madrid y Betis 9; Alavés y Valencia 8; Sevilla y Osasuna 7; Rayo, Celta y Real Sociedad 5 unidades.