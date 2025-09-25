Fútbol Internacional

LaLiga de España: Barcelona remonta en Oviedo y sigue segundo

El Barcelona aguanta la estela del Madrid tras un partido en el que se adelantó un correoso Real Oviedo y que obligó a los azulgranas a remontar en el segundo tiempo (1-3), con goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araújo.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 20:42
Ronald Araújo, cabeceando, anotó el tercer gol del Barcelona.
Ronald Araújo, cabeceando, anotó el tercer gol del Barcelona.202611+0000 MIGUEL RIOPA

En el otro partido de este jueves, el Elche empató 1-1 sobre la bocina ante el Osasuna en El Sadar, pese a contar con un jugador menos los últimos 20 minutos de partido.

Lea más: “Kaku” Romero Gamarra le da la victoria al Al Ain con un golazo

Víctor Muñoz (10’) adelantó a los navarros, que confiaban en ganar gracias a su superioridad numérica, pero Adrià Pedrosa (90’+2’) enmudeció a la grada en el tiempo de descuento.

Resultados de la 6ª jornada: Miércoles 27/08: Celta 1-Betis 1, Martes: Espanyol 2-Valencia 2, Athletic 1-Girona 1, Sevilla 1-Villarreal 2 y Levante 1-Real Madrid 4; Miércoles: Getafe 1-Alavés 1, Real Sociedad 1-Mallorca 0 y Atlético de Madrid 3-Rayo 2; Ayer: Osasuna 1-Elche 1 y Real Oviedo 1-Barcelona 3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posiciones: Real Madrid 18 puntos, Barcelona 16, Villarreal 13, Espanyol 11, Elche, Atlétic y Getafe 10; Atlético de Madrid y Betis 9; Alavés y Valencia 8; Sevilla y Osasuna 7; Rayo, Celta y Real Sociedad 5 unidades.

Enlace copiado