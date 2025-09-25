Polonara completa su transplante de médula

"Transplante hecho. Todo ok", publicó en su cuenta de Instagram, con una foto suya desde el Hospital Sant'Orsola.

Polonara recibió la médula de una mujer estadounidense compatible al 90% y este mismo martes lanzó un mensaje de optimismo.

"Estoy deseando comenzar. Nos vemos pronto en la pista. Muchas gracias", declaró en un vídeo publicado en redes sociales por el propio jugador.

Antes de ingresar el pasado 16 septiembre en el hospital boloñés, el jugador pasó dos meses en un hospital de Valencia, en el que se sometió a un tratamiento para frenar la velocidad de progresión de la patología.

Polonara, que pasó por el Baskonia, terminó su contrato con el Virtus Bolonia este mercado de verano y firmó, pese a su enfermedad, con el Dinamo Sassari sardo, donde ya militó entre 2017 y 2019.

El alero, al que la selección italiana de baloncesto llamó antes de cada partido del Eurobasket, ya fue operado en octubre de 2023 para que le extirpasen una neoplasia testicular. En esa ocasión, se recuperó rápidamente y reapareció menos de dos meses después.