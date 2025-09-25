Simeone mantiene las bajas de Cardoso y Almada

El medio centro estadounidense se ha perdido los tres últimos encuentros del Atlético tras doblarse el tobillo en la sesión del lunes de la pasada semana, antes de viajar a Liverpool, mientras que el jugador argentino, lesionado hace tres semanas con su selección, no ha podido jugar ninguno de los últimos cuatro compromisos de su equipo.

Ambos serán baja también en el derbi de este sábado contra el Real Madrid, en el que tampoco se espera aún a José María Giménez, que ya está recuperado de las lesiones sufridas en los últimos tres meses, pero que está fuera de competición desde el pasado 20 de junio y no ha hecho la pretemporada ni ha jugado ningún partido desde entonces, con lo que su regreso requiere todavía algo más de tiempo.

Simeone, en cambio, recupera a Alexander Sorloth, que cumplió sanción ante el Rayo Vallecano, y dispone ya de Álex Baena, que ya entró en la convocatoria del último duelo, tras cinco partidos de baja, pero no disputó ningún minuto, aunque si calentó en la banda como posibilidad para entrar al campo en el segundo tiempo.

La plantilla se ejercitó este jueves en el Centro Deportivo de Majadahonda apenas once horas y media después de la finalización de su remontada y su victoria ante el Rayo (3-2), dividida en dos grupos: por un lado, el trabajo recuperación de los titulares, más Nico González y Giuliano Simeone; y, por otro, el resto de jugadores, que se ejercitaron con más intensidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este viernes por la tarde, el Atlético ultimará su puesta a punto para recibir al Real Madrid con una sesión en el Metropolitano.