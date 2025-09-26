2-1. U de Chile avanza a semifinales tras resistirse a la remontada de Alianza Lima

Los azules que tenían el partido dominado con el gol de Assadi en el minuto 5 y de Altamirano en el 51, terminaron contra las cuerdas luego de que Eryc Castillo descontara en la fracción 64 y mantuvieran su amenaza de igualar hasta el final.

La U superó la serie que definió como local en un estadio vacío por la sanción impuesta por Conmebol de jugar sin público, y lejos de casa porque debió jugar en la ciudad de Coquimbo porque el Estadio Nacional de Santiago recibirá el Mundial Sub-20 a partir de este sábado.

Assadi marcó el primero de los laicos en una salida rápida apoyado en su velocidad, al definir un pase de Matías Sepúlveda desde la banda izquierda, ratificando su protagonismo en este torneo.

Los goles de Assadi han guiado el progreso de la U, marcó dos en la serie ante el paraguayo Guaraní en el playoff, convirtió en el triunfo en la ida ante el argentino Independiente y volvió a anotar en el partido de vuelta en Buenos Aires que terminó suspendido.

El delantero de 21 años llegó a cinco goles en este torneo convirtiéndose en la figura del equipo que dirige Gustavo Álvarez, quien lo mantuvo sentado sin minutos en la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores que los trajo hasta esta Copa.

Los laicos se vieron más peligrosos cuando se proyectaron al ataque con velocidad y transiciones rápidas, pero mantuvieron equilibrado el manejo de la pelota con un cuadro peruano que le costó encontrar claridad en sus aproximaciones al área.

Alianza siguió con su juego elaborado en el segundo tiempo, lento para hilar y con poca sorpresa, mientras que la U mucho más directa puso el 2-0 al minuto 51 con el tanto del volante Javier Altamirano, tras pase de Maximiliano Guerrero.

La ineficacia en ataque desesperó al técnico argentino Néstor Gorosito que le dio entrada al experimentado Paolo Guerrero, de 41 años, en un intento de buscar el arco del meta Gabriel Castellón ante la misión fallida del argentino Hernán Barcos.

Cuando los laicos lucían dominantes desperdiciaron dos ocasiones para sentenciar la serie y comenzaron a desdibujarse ante el despertar de los aliancistas con los cambios, que terminó en el descuento de Castillo, al minuto 62, tras pase del recién ingresado Kevin Quevedo.

El técnico Álvarez reaccionó rápidamente haciendo ingresar a jugadores de mayor experiencia para contener la amenaza de remontada de los peruanos, lo cual consiguió defendiendo el resultado aunque Leandro Fernández y Lucas Di Yorio pudieron marcar el tercero sobre el final.

2.⁠ ⁠Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero (m.57, Nicolás Ramírez), Sebastián Rodríguez (m.68, Israel Poblete), Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda (m.32, Felipe Salomoni); Javier Altamirano, Lucas Assadi (m.68, Leandro Fernández); Nicolás Guerra (m.68, Lucas Di Yorio).

1.⁠ ⁠Alianza Lima: Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui (m.45, Pedro Aquino), Eryc Castillo, Sergio Peña (m.57, Kevin Quevedo), Alan Cantero (m.63, Pablo Cepellini); Hernán Barcos (m.57, Paolo Guerrero).

Goles: 1-0, m.5: Lucas Assadi. 2-0, m.51: Javier Altamirano. 2-1, m.64: Eryc Castillo.

Árbitro: El brasileño colombiano Carlos Betancur amonestó a Renzo Garcés, Alessandro Burlamaqui por la visita y Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia para los locales.

Incidencias: Partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.