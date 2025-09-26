Dembélé superó a Yamal por amplio margen en la votación del Balón de Oro

La organización del galardón, creado en 1956, divulgó las cifras exactas de cada candidato en sus redes sociales este viernes, un día antes de la publicación oficial de la revista que incluirá todos los pormenores. Dembélé, atacante del PSG, cosechó 1.380 puntos en total, frente a los 1.059 obtenidos por Yamal. El portugués Vitinha completó el podio con 703 votos y el brasileño Raphinha fue cuarto con 620. La ventaja del francés resultó ser mucho más holgada que la que permitió al español Rodri alzarse con el premio el año pasado, cuando batió al brasileño Vinicius por una diferencia de tan solo 41 votos.

El dominio del extremo francés se reflejó en el jurado: 73 de los cien periodistas que votan lo situaron como mejor jugador del año. La joven estrella barcelonista fue elegida en primer lugar por once miembros. Seis votantes eligieron a Vitinha en primera posición, cuatro a Raphinha, tres a Achraf Hakimi, y un voto fue para Kylian Mbappé, Khivitcha Kvaratskhelia y Scott McTominay, respectivamente.

El Balón de Oro femenino tuvo un desenlace mucho más ajustado. Aitana, reconocida como la mejor jugadora de la Liga de Campeones y de la Eurocopa, vio su margen reducido al no haber conquistado ambas, logros que sí ostentaba Caldentey tras ganar la máxima competición europea con el Arsenal.

Aitana finalizó con 506 puntos, superando por poco los 478 de Caldentey y los 420 de la inglesa Alessia Russo, doble campeona de Europa con Inglaterra y el Arsenal. La bicampeona Alexia Putellas fue cuarta con 388 votos, por delante de la inglesa Chloe Kelly (233) y la española Patricia Guijarro (157).

Fuente: EFE