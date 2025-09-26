Ramón Díaz y Zubeldía inauguran ciclos con Inter y Fluminense en el Brasileirão

Con la visita del Inter (14º) al Juventude (18º), el sábado, el Pelado Ramón Díaz inicia a los 66 años un tercer proyecto en el fútbol brasileño.

Lejos de sus tiempos de gloria como campeón de la Copa Libertadores con River Plate en 1996, el veterano técnico intentará hacer valer su fama de salvador en Brasil, tras haber sorteado amenazas de descenso al frente de Vasco da Gama, en 2023, y de Corinthians, en 2024, en sus dos ciclos previos en este país.

Elegido para reemplazar a Roger Machado, destituido tras perder 3-1 el derbi contra el Gremio la fecha pasada, Díaz asume a un equipo ubicado solo cinco puntos por encima de la zona roja.

En la parte alta, Fluminense (8º) y Botafogo (5º) se miden el domingo. Será el primer partido del Flu tras la renuncia de Renato Gaúcho, decidida luego de la eliminación del equipo carioca en cuartos de final de la Copa Sudamericana a manos de Lanús el martes.

Luis Zubeldía, que inició su carrera como técnico justamente con el Granate, tiene una nueva oportunidad en Brasil, después de su salida del São Paulo a mediados de junio en medio de una mala racha de resultados.

La directiva del Flu trabaja a contrarreloj para cumplir con la documentación necesaria para que el entrenador, de 44 años, pueda estar en el banco del Maracaná.

El líder Flamengo visita el domingo al Corinthians (10º) en un pulso entre los clubes más populares de Brasil. Clasificado dramáticamente a las semifinales de la Copa Libertadores al vencer en los penales a Estudiantes de La Plata el jueves, el Fla se enfrentará a un Timão golpeado por las bajas.

El equipo paulista esperaba recuperar al neeerlandés Memphis Depay, pero éste sigue en duda. Los escoltas del equipo entrenado de Filipe Luis también tienen duras visitas: el Cruzeiro (2º) juega el sábado frente al Vasco da Gama (13º) y el Palmeiras (3º) hará lo propio el domingo ante el Bahía (6º). El Verdão llega impulsado por su pase a semis de la Libertadores, a costa de River Plate.

Partidos de la 25ª ronda

Sábado

Fortaleza-Sport Recife

Vasco da Gama-Cruzeiro

Juventude-Internacional

Atlético Mineiro-Mirassol

Domingo

Gremio-Vitória

Fluminense-Botafogo

Bahía-Palmeiras

Bragantino-Santos

Corinthians-Flamengo

Lunes

São Paulo-Ceará

