Atlético Madrid goleó en el derbi y dejó sin invicto a Real Madrid

Manita de Atlético Madrid a Real Madrid: ¡5-2! El Colchonero ganó el derbi madrileño por la séptima fecha de LaLiga. El resultado cortó la racha y el invicto del Merengue, que también comprometió el liderato. Si Barcelona, que celebra la victoria de los dirigidos por Diego Simeone en el Metropolitano, derrota el domingo a Real Sociedad (13:30, hora de Paraguay) será el nuevo puntero.

Lea más: Brighton y Diego Gómez remontaron y vencieron 3-1 al Chelsea

Robin Le Normand rompió el cero a los 14 minutos en la capital española. Kylian Mnappé igualó a los 25′ y Arda Guler dio vuelta a los 36′. Pero al cierre del primer período, Alexander Sorloth anotó el 2-2 parcial. La complementaria fue toda del local: Julián Álvarez facturó por duplicado, a los 51′ (penal) y 63′, para el 4-2 y Antoine Griezmann liquidó el expediente a los 93′.

Real Madrid: primera derrota en la temporada

Real Madrid sufrió la primera derrota de la era Xabi Alonso en la temporada en ocho partidos entre LaLiga y la Champions League. El Merengue continúa en el primer lugar de la clasificación del campeonato español con 18 unidades. Como escolta inmediato está Barcelona con 16, mientras que el Atlético Madrid escaló momentáneamente al cuarto puesto con 12 puntos.