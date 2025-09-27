El Kairat llegará al partido con el Real Madrid con una semana de descanso

El equipo kazajo disputó su último partido el pasado lunes en liga ante el Zhenis (3-1) después de haberse enfrentado cinco días antes al Sporting en Lisboa (4-1) en su debut en la máxima competición continental.
Al Kairat, líder de la liga de la república centroasiática con dos puntos de ventaja sobre el Astaná, le faltan tres partidos para reeditar el título, dos de ellos en casa.
Mientras, con el partido del sábado ante el Atlético, el Real Madrid habrá jugado tres partidos en ocho días y con el del martes ante el Kairat, cuatro en once días.
Además, el equipo blanco se enfrentará al Villarreal en el Santiago Bernabeu el 4 de octubre, mientras el Kairat no jugará hasta el día siguiente.
Por ese motivo, el técnico del Kairat, Rafael Urazbakhtin, comentó a EFE que espera que Xabi Alonso introduzca cambios en el once inicial para dar descanso a sus futbolistas.