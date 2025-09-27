El West Ham despide a Graham Potter

Potter, que llegó al West Ham como sustituto de Julen Lopetegui, al que la directiva 'Hammer' solo dio cuatro meses para probarse como técnico del primer equipo, se marcha como uno de los peores entrenadores de la era de los londinenses y con el equipo penúltimo, con tres puntos en cinco partidos.

Esta temporada, en la que ya han quedado eliminados de la Copa de la Liga, solo han ganado un partido al Nottingham Forest.

"Los resultados y las actuaciones durante la segunda parte de la pasada temporada y el inicio de esta no han colmado las expectativas y la directiva considera que un cambio es necesario para mejorar la posición del equipo en la Premier League lo más rápido posible", dijo el West Ham en un comunicado.

El conjunto londinense también ha confirmado la salida de sus asistentes, incluido el español Bruno Saltor.

"La directiva le agradece a Graham y a su cuerpo técnico por su duro trabajo durante este tiempo y le desea lo mejor en el futuro".

El West Ham se enfrentará este sábado al Everton ya sin Potter en el banquillo.