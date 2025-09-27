Enzo Giménez anota 14 segundos después de su ingreso

Con el título “La increíble eficacia de Enzo Giménez”, el diario La Capital de Rosario se hizo eco de la conversión del exfutbolista de General Díaz y Cerro Porteño, a poco de ingresado al campo.

Lea más: Alderete le da el triunfo al Sunderland

“El ingreso de Giménez se produjo a los 37 minutos con 07 segundos. Y el gol fue a los 37 minutos con 21 segundos, el tiempo que el paraguayo demoró en llegar desde la línea de cal hasta el corazón del área”, describe el medio informativo.

“Giménez llegó a Central a principios de año y ya había marcado un gol, también de cabeza. Fue ante Vélez por la fecha 12 del torneo Apertura. Ese día marcó el segundo tanto canalla y selló la victoria del equipo de Holan por 2 a 1”, añade el artículo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Fue a los 46 del segundo tiempo tras un centro de Segovia. Ese día, Giménez también había ingresado desde el banco”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe viene acompañado de una foto de Celina Mutti Lovera del festejo entre Enzo Giménez y el mundialista Ángel Di María.