Fútbol

Alderete le da el triunfo al Sunderland

El paraguayo Omar Alderete, fichado este verano del Getafe, dio este sábado la victoria 1-0 al Sunderland frente al Nottingham Forest de Arne Postecoglou, que continúa sin ganar en la Premier League.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 15:44
Omar Alderete, en el festejo de su gol para el Sunderland.
Omar Alderete, en el festejo de su gol para el Sunderland.Cameron Smith

El marcador central paraguayo Omar Alderete anotó de cabeza en el segundo palo tras un saque de falta ejecutado por Granit Xhaka, en el que fue el único gol del partido.

Con este triunfo, el Sunderland firma un gran inicio de temporada y suma 11 puntos de 18 posibles, situándose en la tercera posición provisional.

El Nottingham, en cambio, prolonga su mala racha y se queda con solo cinco puntos, mientras su técnico australiano sigue sin conocer el triunfo tras dos empates y tres derrotas. EFE

