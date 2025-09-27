Alderete le da el triunfo al Sunderland

El marcador central paraguayo Omar Alderete anotó de cabeza en el segundo palo tras un saque de falta ejecutado por Granit Xhaka, en el que fue el único gol del partido.
Lea más: Brighton remonta contra Chelsea
Con este triunfo, el Sunderland firma un gran inicio de temporada y suma 11 puntos de 18 posibles, situándose en la tercera posición provisional.
El Nottingham, en cambio, prolonga su mala racha y se queda con solo cinco puntos, mientras su técnico australiano sigue sin conocer el triunfo tras dos empates y tres derrotas. EFE
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy