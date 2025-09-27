LaLiga de España: Atlético golpea a Real

El delantero, genial, levantó un partido que se le puso cuesta arriba al Atlético cuando Guler firmó el 1-2. Entonces surgió el argentino, otra vez estelar como ante el Rayo Vallecano, para anotar dos tantos, después del 2-2 de Sorloth, que encaminaron una goleada de prestigio y que cerró Griezmann con un 5-2 histórico.

El RCD Mallorca logró su primera victoria de la temporada ante el Deportivo Alavés (1-0), en un partido muy poco vistoso de los dos equipos, donde la buena puntería de Takuma Asano sirvió para dejar los tres puntos en la isla. El duelo era asumido como una final prematura y anticipada para el Mallorca, y los nervios de sus futbolistas fueron una muestra muy significativa de la importancia que tenía el duelo.

El Getafe y el Levante empataron 1-1 en el Coliseum, en partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, con goles de Iván Romero, en la primera parte, y de Juan Iglesias, en la segunda.

El cuadro valenciano dominó por completo el acto inicial y en el minuto 26 se adelantó en el marcador con un remate de Iván Romero tras una buena dejada hacia atrás de Brugué.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Getafe reaccionó tras el descanso y marcó el empate gracias a una llegada de Juan Iglesias y un pase de cabeza de Abdel Abqar. El 1-1 definitivo dejó al equipo de Bordalás con 11 puntos y al de Julián Calero con 5.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resultados y programa de la séptima fecha: Viernes: Girona 0-Espanyol 0, Sábado: Getafe 1-Levante 1, Atlético de Madrid 5-Real Madrid 2, Mallorca 1-Alavés 0 y Villarreal 1-Athletic 0; Domingo: 9:00 Rayo vs. Sevilla, 11:15 Elche vs. Celta, 13:30 Barcelona vs. Real Sociedad y 16:00 Betis vs. Osasuna; Lunes: 16:00 Valencia vs. Oviedo.

Posiciones: Real Madrid 18, Barcelona 16, Villarreal 16, Atlético de Madrid y Espanyol 12, Athlétic y Getafe 11, Elche 10, Betis 9, Alavés y Valencia 8 unidades.