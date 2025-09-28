10 datos de la jornada 7

Lamine Yamal entró al terreno de juego en el minuto 57 y 8 segundos y sirvió el 2-1 a Robert Lewandowski a los 63 segundos, en el 58:11, para lanzar el triunfo por 2-1 del Barcelona contra la Real Sociedad y para situar a su equipo como líder en solitario de la clasificación, un punto por delante del Real Madrid.

Fulminado el pleno de triunfos del Real Madrid, sólo el Elche y el Barcelona se mantienen aún invencibles en esta campaña de LaLiga EA Sports; en el caso del conjunto de Eder Sarabia con tres triunfos y cuatro empates y en el de Hansi Flick con seis victorias y una igualada. Los demás han perdido. Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Espanyol y Betis sólo lo han hecho en una ocasión en las primeras siete citas de la competición.

El Atlético de Madrid, ganador por 5-2 contra el Real Madrid en el Metropolitano, marcó cinco goles a su ‘eterno’ rival 75 años después del 3-6 con el que se impuso al conjunto blanco en Chamartín en noviembre de 1950. Sólo lo había hecho en esa ocasión y en otras dos más a lo largo de su historia, en 1947-48 (5-0) y en 1949-50 (5-1).

En los instantes finales del derbi entre el Atlético y el Real Madrid, Antoine Griezmann derribó su mala racha liguera sobre la portería contraria, con el gol 5-2. Ya acumulaba 22 jornadas seguidas sin un solo gol en el campeonato. El 1 de febrero ante el Mallorca había anotado su último tanto. Ahora ya está a solo uno de los 200 con el conjunto rojiblanco.

A golpe de pleno de victorias en casa, con cuatro triunfos en cuatro encuentros como local, más una victoria, un empate y una derrota fuera, el Villarreal se consolidó en la tercera plaza de la clasificación, tras imponerse por 1-0 al Athletic Club, que encadenó su cuarta jornada sin ganar: ha perdido tres y ha nivelado otro. Uno de doce puntos.

El colombiano Cucho Hernández, autor de un gol y una asistencia en la victoria del Betis sobre Osasuna (2-0), va a gol por jornada en los últimos tres duelos ligueros del equipo verdiblanco. Ya anotó una diana en el 2-2 con el Levante y otra en el 3-1 a la Real Sociedad.

Iván Romero, delantero del Levante, firmó el 1-1 del conjunto valenciano en Getafe para proseguir con su racha sobre la portería contraria, una vez que ha marcado cuatro goles en la seis jornadas más recientes: uno en la derrota 2-3 con el Barcelona, otro en el 2-2 ante el Betis, uno más en la victoria 0-4 contra el Girona y ahora en el Coliseum.

El Rayo Vallecano ha logrado apenas dos empates (1-1 con el Barcelona y 1-1 con el Celta) en las últimas seis jornadas de LaLiga EA Sports, en la que sólo ha sumado dos de los dieciocho puntos disputados, tras la derrota por 0-1 con el Sevilla. En ese tramo también cayó contra Athletic Club (1-0), Osasuna (2-0) y Atlético de Madrid (3-2).

No había ganado el Mallorca en las primeras seis jornadas, con derrotas contra el Barcelona (0-3), el Real Madrid (2-1), el Espanyol (3-2) y la Real Sociedad (1-0) y empates frente al Celta (1-1) y al Atlético de Madrid (1-1), hasta que se impuso en la séptima cita por 1-0 al Alavés.

Ni el Celta, derrotado por 2-1 por el Elche y con 5 puntos de 21 posibles, ni el Girona, en el fondo de la clasificación, empatado 0-0 ante el Espanyol y con 3 de 21 puntos, son los dos únicos conjuntos que aún no han vencido ningún encuentro en esta temporada de LaLiga.