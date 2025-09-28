Fútbol Internacional

Programa de la segunda jornada

Madrid, 28 sep (EFE).- Programa de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones que se va a disputar el martes y miércoles próximo.

28 de septiembre de 2025 - 03:25
(Gewiss Stadium, Bérgamo; a las 18.45 (16.45 GMT))

(Almaty Ortalyk Stadion, de Almaty; a las 18.45 (16.45 GMT))

+ Atlético Madrid (ESP) - Eintracht Fráncfort (ALE)

(Riadh Air Metropolitano, Madrid; 21.00 (19.00 GMT))

+ Union Saint Gilloise (BEL) - Newcastle (ING)

+ Barcelona (ESP) - París Saint Germain (FRA)

+ Bayer Leverkusen (ALE) - PSV Eindhoven (NED)

+ Borussia Dortmund (ALE) - Athletic Club (ESP)

+ Mónaco (FRA) - Manchester City (ING)

(Estadio Luis II, Mónaco; 21.00 (19.00 GMT))

(Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles; 21.00 (19.00 GMT))

(Estadio La Cerámica, Villarreal; 21.00 (19.00 GMT).

