2-1. Doblete de Pellegrino y primera victoria del Parma de Carlos Cuesta en Serie A

Después del éxito en Copa Italia, en el que también contribuyó Pellegrino con un tanto, el Parma volvió a ganar para reconducir su complicado inicio de temporada. Dos cabezazos de Pellegrino, especialista en el juego aéreo, llevaron la primera alegría del campeonato al Ennio Tardini.

El colegiado arruinó su 'hat-trick' de cabeza por una discutible falta en el salto, muy protestada por los parmesanos. El Torino empató el duelo con el belga Cyril Ngonge, autor de un zapatazo desde fuera del área, pero acabó sucumbiendo por tercera vez en las cinco primeras jornadas.

Es la tercera victoria de la temporada, dos en Copa y una en Serie A, para el recién llegado técnico español, de 30 años y por tanto el entrenador más joven de la historia del formato actual de la Serie A (desde que se juega con un único grupo) y en el segundo más precoz de siempre, sólo superado por el italiano Elio Loschi, que debutó como entrenador del Triestina el 28 de mayo de 1939, con 29 años y 9 meses.