El Alavés aparta a Facundo Garcés hasta que resuelva la sanción de la FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes la suspensión, por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol del jugador albiazul y otros seis futbolistas nacionalizados por Malasia, debido a infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.
Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027.
Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.
El club albiazul manifestó “su respeto a las decisiones que adopten los organismos competentes” y mostró su confianza en que la situación se resuelva “en el menor tiempo posible”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy