El centrocampista Celso Borges vuelve a la selección de Costa Rica tras año y medio fuera

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, convocó este lunes a un grupo de jugadores de la liga local, entre ellos Borges, para que participen en un microciclo de trabajo con miras a los trascendentales partidos eliminatorios de octubre frente a Honduras y Nicaragua.

Borges, de 37 años y quien disputó los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, es el futbolista costarricense con más partidos en la historia de la selección de Costa Rica con 163.

El centrocampista del Alajuelense costarricense anunció su retiro de la selección tica en marzo de 2024, cuando dijo que se había acabado un ciclo en su carrera.

Sin embargo, al igual que ya lo hizo este año el portero Keylor Navas, Borges vuelve a la selección a pesar de haberse retirado de ella.

El regreso de Borges se produce en momentos en que la selección de Costa Rica está urgida de triunfos en la eliminatoria al Mundial de 2026, tras haber empatado como visitante ante Nicaragua 1-1 y como local ante Haití 3-3, en las primeras dos jornadas de la última fase del torneo.

Con cuatro partidos por jugar, Honduras lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido por Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1). Solo el primer lugar clasificará al Mundial de forma directa. El segundo puesto podría aspirar a una repesca intercontinental.

Costa Rica visitará a Honduras el próximo 9 de octubre y recibirá a Nicaragua el día 13, dos partidos en los que los ticos tienen poco margen de error si quieren pelear por el boleto directo al Mundial.

El seleccionador Herrera convocó este lunes a 17 futbolistas de la liga local para trabajar a partir del miércoles en un microciclo de trabajo y la próxima semana se unirán los jugadores que militan en ligas internacionales.

El equipo de Herrera ha recibido críticas por no haber podido sostener la ventaja en el marcador en los primeros dos partidos de esta fase de la eliminatoria y la mayoría de la prensa coincide en que hace falta experiencia en el plantel, especialmente en el medio campo, en medio del relevo generacional que atraviesa la selección.

"A todo el equipo lo veo bien. Hay cosas que tienen que hacerlos crecer: golpes y resultados. Estas eliminatorias son sumamente difíciles y hay que seguir trabajando con ellos para que aprendan de estos errores que han tenido", comentó Herrera en declaraciones divulgadas por la Federación Costarricense de Fútbol.

Entre los llamados por Herrera también destaca el delantero Warren Madrigal, quien está de vuelta en las canchas con el Saprissa tras haber sufrido una fractura de peroné en junio pasado con la selección en un partido de la Copa Oro de la Concacaf.