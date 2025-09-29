El presidente del Kairat, muy agradecido al Real Madrid por llevar a sus estrellas

Almaty (Kazajistán), 29 sep (EFE).- El presidente del Kairat, Kairat Boranbáyev, se mostró este lunes muy agradecido al Real Madrid por viajar con sus estrellas a Almaty, donde este martes se enfrentarán ambos equipos en un partido de Liga de Campeones que será una "gran fiesta" para Kazajistán.