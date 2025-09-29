El presidente del Kairat, muy agradecido al Real Madrid por llevar a sus estrellas

"No sé si está mal o bien que perdieran, pero han traído a los mejores. Obviamente, los aficionados quieren ver en vivo a las mejores estrellas. Será una gran fiesta", dijo en rueda de prensa en el Estadio Central de Almaty.
Asimismo, se congratuló de que los aficionados kazajos recibieran al equipo blanco a lo grande pasada la medianoche del domingo, lo que este lunes destacó Fede Valverde.
"Fue muy agradable de ver. Ahora, que gane el mejor. Y todos sabemos quién es", dijo el presidente del club kazajo.
A su vez, consideró que el resultado del partido entre el Atlético y el Real Madrid (5-2) "no refleja lo que ocurrió en el campo".
"No hubo tanta diferencia. Fue un partido parejo. El primer tiempo fue del Real Madrid. En el segundo sabemos que el Atlético tiene carácter. Ganó por carácter y tácticamente superó al rival", señaló.