Serie A Italiana: Parma se impone a Torino y respira

Después del éxito en Copa Italia, en el que también contribuyó Pellegrino con un tanto, el Parma volvió a ganar para reconducir su complicado inicio de temporada.

El también argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos suavizó este lunes la crisis del Lazio al acabar con la racha de dos derrotas seguidas, autor de una asistencia y un tanto en la goleada ante el Génova (0-3), que supuso la segunda victoria.

Resultados de la quinta fecha: Como 1-Cremonese 1, Juventus 1-Atalanta 1, Cagliari 0-Inter 2; Domingo: Sassuolo 3-Udinese 1, Roma 2-Hellas Verona 0, Pisa 0-Fiorentina 0, Lecce 2-Bolonia 2, Milan 2-Nápoles 1; Ayer: Parma 2-Torino 1 y Génova 0-Lazio 3.