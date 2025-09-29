Fútbol Internacional

Serie A Italiana: Parma se impone a Torino y respira

El argentino Mateo Pellegrino brilló este lunes con un doblete ante el Torino (2-1) que concedió al Parma la primera victoria en la Serie A, la primera también del técnico español Carlos Cuesta.

Por ABC Color
29 de septiembre de 2025 - 19:18
Mateo Pellegrino anotó los dos goles para el triunfo de Parma sobre el Torino.
Mateo Pellegrino anotó los dos goles para el triunfo de Parma sobre el Torino. Lorenzo Cattani

Después del éxito en Copa Italia, en el que también contribuyó Pellegrino con un tanto, el Parma volvió a ganar para reconducir su complicado inicio de temporada.

El también argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos suavizó este lunes la crisis del Lazio al acabar con la racha de dos derrotas seguidas, autor de una asistencia y un tanto en la goleada ante el Génova (0-3), que supuso la segunda victoria.

Resultados de la quinta fecha: Como 1-Cremonese 1, Juventus 1-Atalanta 1, Cagliari 0-Inter 2; Domingo: Sassuolo 3-Udinese 1, Roma 2-Hellas Verona 0, Pisa 0-Fiorentina 0, Lecce 2-Bolonia 2, Milan 2-Nápoles 1; Ayer: Parma 2-Torino 1 y Génova 0-Lazio 3.

